Нафта дорожчає після обвалу

Світові ціни на нафту в п'ятницю вперше за тиждень торгуються в "зеленій" зоні, оскільки інвестори тепер менше побоюються підсумків референдуму щодо членства Великобританії в складі ЄС, свідчать дані торгів.

Станом на 07.30 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,17% - до 47,74 долара за барель, ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,82%, до 46,59 долара за барель, повідомляє Прайм.

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Невизначеність щодо можливого виходу Великобританії з ЄС (Brexit) довгий час мала негативний вплив на динаміку нафтового ринку. Референдум, який відбудеться вже наступного тижня, стримував інвесторів від ризикованих кроків і перемкнув увагу на більш безпечні активи.

Однак ряд висловлювань представників влади ЄС і вбивство депутата палати громад Джо Кокс, яка була прихильницею збереження країни в складі Євросоюзу, знизили ймовірність Brexit і повернули інтерес інвесторів до ризикових активів.

"Нам потрібно готуватися до подальшої волатильності. Ми бачимо велике відновлення зараз, можливо, деякі короткі позиції закриваються. Це, звичайно, буде нервовим для інвесторів і трейдерів, що чекають рішення 23 червня", - сказав агентству Рейтер аналітик OptionsXpress Бен Ле Брун.