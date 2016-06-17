РФ не бачить підстав давати Білорусі знижку на газ – чекає пропозицій

Росія не бачить підстав для надання знижки на газ Білорусі, сторони продовжують переговори, заявив віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович.

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"Переговори з Білоруссю тривають. Наші білоруські колеги виходять з різного роду пропозиціями, ми їх уважно вивчаємо", — сказав він в інтерв'ю телеканалу "Росія 24", передає РИА Новости.

"Поки у нас немає розуміння, чому ми повинні надавати знижку, поки що таких підстав не бачимо. Тим не менш дуже уважно вивчаємо останні пропозиції, передані буквально два дні тому нашими колегами. Обов'язково відреагуємо на них. Але на даний момент рішення немає", — сказав він.

Білоруська влада з початку року ставлять питання про справедливість нинішньої ціни російського газу для Білорусі. Зокрема, прем'єр-міністр країни Андрій Кобяков говорив, що ця ціна повинна становити 80 доларів за тисячу кубометрів замість поточних 142 доларів.