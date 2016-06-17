"Нафтогаз" відповів Міллеру: транзит газу через Україну буде в 3-4 рази дешевшим, ніж "Північним потоком-2"

Транспортування російського газу до Європейського Союзу через Україну до 2020 року коштуватиме у 3-4 рази дешевше, ніж через «Північний потік-2», який будує газовий монополіст Росії - «Газпром».

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Німеччина назвала умови своєї згоди на "Північний потік–2"

Про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

«У разі бронювання транзитних потужностей на нинішньому рівні 110 млрд куб. м на рік, доставки по українському маршруту будуть вчетверо дешевшими, ніж через запланований «Північний потік-2». При бронюванні на рівні 70 млрд куб. м транзиту на рік, прямий потік виявиться утричі вигіднішим, ніж «Північний потік-2», - йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» зазначили, що здешевлення транзиту через Україну після 2020 року пов'язане з намірами «Газпрому» припинити поставки газу в ЄС українським маршрутом.

Читайте такожУ ЄК наголосили, що проект "Північний потік-2" має відповідати європейським, а не російським правилам

«Український регулятор врахував у поточному тарифі прискорену амортизацію української газотранспортної системи до 2019 року включно. Таким чином, після 2020 року відповідна інфраструктура буде повністю амортизована, що дозволить Україні запропонувати постачальникам газу найбільш конкурентні умови транспортування», - додали в українському холдингу.

Також у «Нафтогазі» повідомили, що всередині ЄС немає достатніх потужностей для поставок газу споживачам через північ Німеччини, де закінчується «Північний потік-2». Крім того, кілька країн регіону не мають фізичного з'єднання з газотранспортною мережею Німеччини на території ЄС, тому вони можуть отримувати газ тільки українським маршрутом.

«З огляду на хід арбітражних процесів у Стокгольмі, ми занепокоєні намірами «Газпрому» витрачати свої обмежені ресурси на економічно невиправдані проекти. «Нафтогаз» зацікавлений у встановленні справедливих, прозорих і ринкових умов роботи на європейському ринку газу для всіх його учасників», - цитує прес-служба головного комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

Читайте такожКоболєв заявив, що "Північний потік-2" може зіграти роль "троянського коня" Росії для ЄС

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2015 року російський «Газпром» і компанії Shell, OMV, E.On. підписали угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка опікуватиметься будівництвом газопроводу «Північний потік-2». У жовтні президент Росії Володимир Путін особисто дав старт будівництву газопроводу «Ухта - Торжок-2», який забезпечить поставки газу по газопроводу «Північний потік-2» для поставок газу з Росії до Європейського Союзу в обхід України.

Згодом уряди низки європейських країн звернулися до Єврокомісії з листом, в якому заявили, що проект будівництва "Північного потоку-2" суперечить інтересам ЄС. Вони закликали провести ретельну перевірку проекту газопроводу і широке обговорення «Північного потоку-2».

За словами очільника «Газпрому» Олексія Міллера, доставка газу до Німеччини по «Північному потоку-2» буде в 1,6-2 рази дешевше, ніж через територію України.