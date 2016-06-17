Голова "Сбербанку": Росія намагається "схопити за хвіст" нафтову епоху

У Росії створюється відчуття, що вона намагається «схопити за хвіст» нафтову епоху. У той час як у сусідніх країнах швидко розвивається альтернативна електроенергетика, Росія намагається вести переговори з ОПЕК про заморожування видобутку, вважає голова «Сбербанку» Герман Греф.

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«Все це навіває трошки сумні нотки, що країни-сусіди, наші конкуренти йдуть шляхом створення інноваційної економіки, економіки майбутнього. У нас трошки відчуття того, що ми чіпляємося за старе нафтове століття, намагаючись вхопити за хвіст нафтову епоху, що відходить, підтримати нафтовий ренесанс», — сказав він під час ділового сніданку "Сбербанку" в рамках Петербурзького економічного форуму, передає RNS.

«Для нашої країни - нафта це все. Це наше все, це наші 25% ВВП. І уявити собі сьогодні нашу економіку без нафти, яка має не тільки прямий вплив, прямий внесок у ВВП, але і непрямий внесок у ВВП через рівень інвестицій, через споживання, просто напевно неможливо», - сказав він.

Греф нагадав, що Комуністична партія Китаю поставила завдання до 2020 року перевести 50% громадського транспорту на електричні двигуни, на електромобілях в Китаї їздять співробітники поліції та інших служб. У Росії електромобілі ще є екзотикою, констатував Греф.