НКРЕКП з липня підвищила тариф на електроенергію для "Енергоатому" майже на 10%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на електроенергію для Національної атомної генеруючої компанії "Енергоатом" на відпуск електричної енергії на 9,6% до 49,54 коп/кВт-година, який почне діяти з 1 липня 2016 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Нацкомісії.

Також НКРЕКП встановила тариф на відпуск теплової енергії для "Енергоатому" на рівні 50,78 гривні/Гкал.

На основі нового тарифу на цьому ж засіданні НКРЕКП затвердила зміни в інвестиційну програму "Енергоатому", згідно з яким, на друге півріччя 2016 року загальний розмір інвестпрограми складе 5,891 мільярда гривень, з яких 2,170 мільярда гривень – кредитні кошти.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" 2015 року збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. 2014 року дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

Останній раз НКРЕКП змінювала тариф на електроенергію для "Енергоатому" на початку 2016 року, і з 1 лютого до сьогодні ставка тарифу становить 41,90 коп/кВт-год.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.