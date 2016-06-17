У Росії заявили, що поточна ціна на нафту "фундаментально хороша"

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що поточна ціна на нафту близько $50 за барель задовольняє, як виробників, так і споживачів. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Ціни на сьогоднішній день фундаментально хороші. Близько $50 за барель. Вони задовольняють як виробника, так і споживача», — сказав Новак.

За його словами, світовий ринок проходить «глобальний період низьких цін на нафту, і такі періоди можуть тривати від 10 до 15 років», однак, на думку міністра, згідно з багатьма прогнозами, ціни в найближчі кілька років можуть зрости, передає Gazeta.ru.

Раніше Олександр Новак заявив, що наступний цикл високих цін на нафту буде через 10-15 років.