Українські ТЕС і ТЕЦ готуються до переходу з природного газу на вугілля

Українські теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, зокрема Дарницька ТЕС, Сумська ТЕЦ і Чернігівська ТЕЦ, на даний час реалізують проекти із заміщення дорого природного газу дешевшим вугіллям внутрішнього видобутку, проводячи для цього реконструкцію відповідних блоків та котлів.

Про це повідомив директор компанії "Укртеплоенерго", яка проводить відповідну реконструкцію, Олександр Корчинський.

"На Дарницькій ТЕЦ на сьогодні здійснюється переклад п'ятого котла з газу на вугільне паливо. Вартість цих робіт складе 14,2 мільйона гривень, економія газу до кінця цього року досягне 3,6 мільярда кубометрів, при цьому економічний ефект такої модернізації очікується в розмірі 47 мільйонів гривень", - сказав Корчинський.

Така модернізація устаткування ТЕС і ТЕЦ, за словами Корчинського, дозволяє знизити тариф на відпуск ними теплову енергію.

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"Ми виконали частину робіт і частково замінили газ на вугілля, що дозволило знизити тариф на відпуск теплової енергії з 1279 до 1204 гривні/Гкал", - додав він.

"Також проводитися переоснащення Сумської та Чернігівської ТЕЦ, що теж дозволить скоротити витрату газу і збільшити рівень споживання вугілля. Ми плануємо досягти скорочення використання газу на Сумській ТЕЦ у розмірі 5,3 мільйона кубометрів з прогнозованим економічному ефектом 18 мільйонів гривень. У Сумах модернізація дозволила знизити тариф з 1347 до 1270 гривень/Гкал", - сказав Корчинський.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" повідомила про підвищення з 1 червня 2016 року мінімальних цін на природний газ для промислових споживачів на 6,2% порівняно з травнем 2016 року - до 6 874 гривень за тисячу кубометрів з 6 474 гривень за тисячу кубометрів. Максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 червня зросли на 1,1% - до 7 604 гривень за тисячу кубометрів з 7 518 гривень за тисячу кубометрів.

На тлі зростання цін на природний газ метпідприємства України 2015 року скоротили споживання газу на 19% - до 2,015 мільярда кубометрів.