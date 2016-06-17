"Енергоатом" провів перший тендер за новим законом про публічні закупівлі

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" провела перші торги у відповідності з вимогами недавно вступив в силу Закону України "Про публічні закупівлі", повідомляє прес-служба компанії.

"В "Енергоатомі" визначено першого переможця за результатами проведених відкритих торгів відповідно до норм Закону України "Про публічних закупівель" (набув чинності з 1 квітня 2016 року), який передбачає обов'язковість проведення процедур закупівель через електронну систему", - говориться в повідомленні компанії.

За інформацією прес-служби, предметом закупівлі були 25 зондів вихрострумового контролю для Рівненської АЕС.

Також наголошується, що зазначені зонди, зокрема, використовуються для здійснення контролю за виникненням дефектів в теплообмінних труб парогенераторів енергоблоків АЕС. Очікувана вартість товару становила 409 тисяч гривень, а перемогла компанія "Елком" з ціновою пропозицією 323 тисяч гривень.

При цьому зазначається, що за даними умовами проведення тендерів компанії не вдалося здійснити 4 з 5 запланованих закупівель.

Читайте такожКубів підрахував зекономлені завдяки Prozorro держкошти

"Разом з тим, "Енергоатом" змушений констатувати, що 4 з 5 тендерів, які були оголошені у відповідності до вимог нового закону, були скасовані через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, адже закон вимагає подання для участі у кожному з тендерів не менше двох тендерних пропозицій", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про публічні закупівлі", прийнятий Верховною Радою 25 грудня 2015 року. Цей закон зобов'язує проводити всі державні закупівлі, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, через електронні торги.

Одним з останніх великих тендерів "Енергоатому" була закупівля автотрансформатора зв'язку для Южно-Української АЕС вартістю 73 мільйони гривень у найбільшого виробника трансформаторів - заводу "Запоріжтрансформатор".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.