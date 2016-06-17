Світові ціни на нафту повернулися до зростання

Вартість нафти продовжує зростати, незважаючи на дані від американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про зростання числа бурових установок в США за минулий тиждень, на тлі зниження побоювань, пов'язаних з можливим виходом Великобританії з Євросоюзу, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

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"Станом на 20:28 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 3,14% - до 48,68 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 2,68%, до 47,45 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом Baker Hughes, загальне число бурових установок в США за підсумками завершилася 17 червня робочого тижня зросла на 10 штук, або на 2,4%, і склала 424 одиниці. У річному вираженні показник знизився на 433 одиниці, або на 50,5%.

"При цьому кількість нафтових бурових установок за минулий тиждень зросла на 9 штук, або на 2,7%, до 337 одиниць, число газодобувних установок збільшилася на 1 одиницю, або на 1,2%, склавши 86 штук", - зазначає видання.

Тим не менш, зниження побоювань через наближення дати референдуму щодо членства Великобританії в ЄС продовжує позитивно впливати на динаміку торгів нафтового ринку.