Російська нафта здала позиції після виходу на ринок Ірану - ЗМІ

Повернення Ірану на міжнародний ринок негативно позначилося на продажах російської нафти, змусивши Росію продавати експортну суміш Urals з найбільшою c червня 2014 року знижкою відносно північноморської Brent, повідомляє Росбалт.

Різниця між вартістю Urals та Brent збільшилася до 2,4 долара за барель, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані трейдерів, які відстежують котирування Platts. В ході торгів 17 червня найбільший нафтотрейдер Vitol знову виступив з пропозицією щодо продажу Urals з меншою знижкою, але не знайшов покупців.

За словами чотирьох трейдерів, опитаних Bloomberg, російська суміш Urals, яка за складом нагадує основний нафтовий продукт Ірану, отримала найбільші переваги, коли Тегерану було заборонено поставки до Європи у зв'язку з накладеними 2012 року санкціями. Тепер скасування обмежень негативно позначається на Urals.

"Іранський експорт був вражаючим", - пояснив Bloomberg аналітик Natixis SA Абхішек Дешпанд. За його словами, Іран надавав нафтопереробним компаніям в Європі широкий вибір поставок.

Як зазначає Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Іран діє швидко, намагаючись повернути частку ринку, втрачену за час санкцій. Минулого місяця обсяги експорту Тегерана досягли 2,1 мільйона барелів на день, наблизившись до досанкційного рівня. До того, як чотири роки тому обмеження набули чинності, Іран постачав за кордон 2,2 мільйона барелів нафти на день. У травні цього року обсяги поставок іранської нафти в країни ЄС склали 355 тисяч барелів на день. Ще у квітні цей показник був на 20 тисяч барелів нижчим.

"Іран діє без зволікань, повертаючи своїх європейських клієнтів", - йдеться в повідомленні МЕА.

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На початку червня директор департаменту міжнародних відносин Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Мохсен Камсарі повідомив, що компанія підписала контракти на постачання нафти з компаніями з Італії, Іспанії і Греції. Мова йде про постачання компаніям Saras та Iplom (Італія), Repsol (Іспанія) і Hellenic Petroleum (Греція). Комсарі також додав, що зараз NIOC відновила переговори з нідерландсько-британською Shell. Він висловив сподівання, що незабаром Іран зможе укласти контракт і з цієї нафтогазовою компанією.

За словами трейдерів, опитаних Bloomberg, негативно позначається на цінах на нафту і проблема з завантаженістю італійського порту Трієст, який є основним транспортним вузлом для нафтопереробних заводів у Східній і Центральній Європі. З квітня в Трієсті було розвантажено всього чотири судна з 1 мільйоном барелів нафти на кожному, тоді як в першому кварталі цього року потужності порту дозволяли розвантажити по чотири судна в місяць. Разом з тим, згідно з даними DNB Markets, серія страйків на французьких заводах в минулому місяці призвела до скорочення споживання.

"Це природний стан справ для Urals на тлі того, як Іран нарощує темпи [виробництва нафти], а на декількох європейських нафтопереробних заводах проходять страйки, що знижують попит", - пояснив Bloomberg головний нафтовий аналітик DNB Markets Торбьорн Кьюс.