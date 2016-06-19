У Венесуелі допускають падіння ціни на нафту до $20

Якщо країни-експортери нафти, що входять до ОПЕК, не вирішать вжити термінових заходів, нафтові котирування знову впадуть до рівня в 20 доларів за барель цієї зими, повідомляє РБК з посиланням на заяву міністра нафти Венесуели Еулохіо дель Піно.

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"Якщо ми нічого не зробимо, то взимку ціни знову впадуть до рівня близько 20 доларів. І нам знову знадобиться "заморожування" видобутку, але тоді вже може бути запізно. Тому нам потрібно вжити заходів раніше", - сказав дель Піно.

За його словами, ОПЕК має вжити відповідних заходів на тлі можливого зростання видобутку сланцевого газу в США.

Дель Піно також підкреслив, що ОПЕК не має "дозволити ринку контролювати ціну", оскільки нафта не є відновлюваним ресурсом.

"Нафта стає дорожчою. Видобуток нафти вимагає дедалі більших і більших інвестицій. Неможливо, щоб ціна на нафту була будь-якою. Потрібно мати справедливу ціну на нафту, ціну, яка щонайменше виправдовує інвестиції. Нафту не можна видобувати за ціною нижче цього рівня. Якщо ви так діятимете протягом тривалого часу, то матимете наслідки", - заявив міністр нафти Венесуели.