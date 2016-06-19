Завтра у деяких районах Львова не буде світла (перелік)

16:14, 19 червня 2016
Енергетика
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"Львівобленерго" продовжить планові ремонтні роботи електрообладнання.

forumdaily.com

Завтра, 20 червня, тчерез плановий ремонт на обленерго, у Львові в деяких районах залишиться без електроенергії. Про це повідомляє tvoemisto.tv.

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У неділюелектропостачання припинять з 8:00 до 17:00 години на таких вулицях:

Личаківський район: Кониського (3), Латвійська (всі), М.Печери (всі), Майорівка (всі), Стешенка (всі); смт.Винники: Б.Хмельницького (всі).

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