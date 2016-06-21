Нафта дешевшає в очікуванні референдуму про членство Великобританії в ЄС

Вартість нафти під час торгів вівторка знижується, оскільки інвестори вирішили зафіксувати отриманий в ході попереднього ралі прибуток, свідчать дані торгів.

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Станом на 07.33 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,47% - до 50,41 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,38%, до 49,77 долара за барель, повідомляє Прайм.

Інвестори, як і раніше, очікують референдуму про членство Великобританії в ЄС, який відбудеться 23 червня. Численні заяви представників ЄС і вбивство британського депутата Джо Кокс знизили ймовірність Brexit, і інвестори знову звернули увагу на ризикові активи. Згідно з останніми трьома проведеними в країні опитуваннями, кількість прихильників збереження країни в ЄС помітно зросла. Це призвело до зростання вартості нафти.

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Поки побоювання щодо Brexit відійшли на другий план, питання видобутку "чорного золота" знову опинилися в центрі уваги. Експорт нафти з Саудівської Аравії впав у квітні, незважаючи на високий рівень виробництва, що говорить про боротьбу країни за частку ринку проти США.

Добувачі сланцевої нафти зі Сполучених Штатів, між тим, нарощують виробництво, про що свідчать дані про збільшення кількості бурових установок в країні.