Світовий "газовий" ринок чекають зміни: Японія наполягає на перегляді контрактів

Японські комунальні компанії, які десятиліттями платили істотну премію при закупівлі газу за кордоном, зараз при підтримці уряду наполягають на перегляді умов контрактів, пишуть "Ведомости".

Вони намагаються уникати підписання довгострокових угод, орієнтуючись на спотовий ринок, де ціни сильно знизилися; не хочуть більше прив'язувати ціну газу до ціни нафти; вимагають скасування умов, що забороняють перепродувати імпортний СПГ (і таким чином обмежують їх конкуренцію). За допомогою цих заходів Токіо хоче змінити сформований порядок речей на ринку СПГ, при якому покупці в Азії платять набагато більш високі ціни, ніж у Європі чи Америці. А також перетворити Японію у центр міжнародної торгівлі СПГ і надавати більше впливу на ціноутворення ключового для країни енергоресурсу.

Читайте такожЄврокомісія може почати перевіряти контракти на імпорт газу з 2017 рокуВ травні Jera (спільне підприємство Tokyo Electric Power і Chubu Electric Power, яке незабаром має стати найбільшим покупцем СПГ у світі) домовилася про першу для японських компаній оборудку з перепродажу газу. У період з червня 2018 р. по грудень 2020 р. вона продасть 1,5 млн т СПГ підрозділу французької Electricite de France за ціною, прив'язаною до більш низьких європейських цін. За словами Хірокі Сато, віце-президента з закупівлі палива Jera, компанія веде переговори про укладення аналогічних контрактів з багатьма європейськими компаніями.

Японія закуповує близько 35% з приблизно 250 млн т СПГ (такий обсяг світового ринку), і її новий підхід може змінити азіатський ринок, на який продавці робили ставку в розрахунку на покриття величезних витрат, необхідних для виробництва СПГ. Країна, позбавлена енергоресурсів і, на відміну від Європи і США – інфраструктури у вигляді трубопроводів, ще з 1960-х років укладала довгострокові контракти, часто інвестуючи в будівництво СПГ-заводів продавців. Однак помітно виросла пропозиція СПГ на світовому ринку (завдяки сланцевій революції в США і численним проектам в Австралії) і падіння цін на газ в Азії дали Токіо нові козирі. «Це наш шанс, у нас є 3-4 роки, щоб домогтися змін», перш ніж може змінитися баланс попиту і пропозиції, - говорить Кен Койама, керуючий директор і старший економіст Інституту енергетики та економіки, який консультує уряд з енергетичних питань.

Тільки в 2016 р. виробники СПГ, як очікується, збільшать потужності на 40 млн т, тоді як попит в Азії залишається невисоким через зниження темпів економічного зростання. За оцінкою Wood Mackenzie, через п'ять років, в 2021 р., надлишок СПГ складе 70 млн т. Цього досить, щоб протягом року забезпечувати газом Китай, Індію і Південну Корею.

У результаті ціни на спотовому ринку щодо постачання в порти Північно-Східної Азії, за даними Platts, за минулий рік впали більш ніж на третину, опустившись істотно нижче тих, за якими розплачуються азіатські покупці за довгостроковими контрактами. А азійська премія на спотовому ринку, на частку якого припадає близько чверті світової торгівлі СПГ, майже зникла.

Це змусило компанії з різних країн, які закуповують СПГ за довгостроковими контрактами, вимагати знижок. Наприклад, у грудні індійська Petronet LNG домовилася з катарською RasGas про зниження ціни на 50% в обмін на подовження терміну постачання. «Продавці прислухаються до наших прохань», – підтверджує Сато.

Уряд Японії сподівається, що це дозволить зробити спотовий ринок більш ліквідним, а країні – стати до початку 2020-х міжнародно визнаним центром з торгівлі СПГ. «Японія більше ніколи не буде платити такі величезні гроші за газ, що в кінцевому підсумку може змінити основи всього ринку СПГ», – говорить Джонатан Стерн з Оксфордського інституту енергетичних досліджень. Стерн також зазначає, що державний Японський банк міжнародного співробітництва має намір фінансувати короткострокові контракти, засновані на спотових цінах.