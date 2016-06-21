Україна вже закачала в сховища більше 1 мільярда кубів газу

Із закінчення опалювального сезону на початку квітня Україна закачала в підземні сховища понад 1 млрд куб. м газу, повідомляє прес-служба держкомпанії "Укртрансгаз".

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Згідно з повідомленням, всього в сховищах накопичено 9,5 млрд куб. м газу. Заповненість сховищ становить 30%.

За даними компанії, добовий обсяг закачування газу в підземні сховища станом на 21 червня становить близько 20,4 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

Україна в 2016 році планує закупити близько 11-13 млрд кубометрів газу, причому цей обсяг можуть закрити європейські постачальники. До майбутнього опалювального сезону планується закачати в підземні сховища близько 8,2 млрд куб. м газу.