Нафта ОПЕК подорожчала більш ніж на 2 долари

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК у понеділок, 20 червня, підвищилася на 2,06 долара, або на 4,66%, до 46,24 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 44,18 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

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Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) був офіційно введений 1 січня 1987 року. Нафтовий кошик - це умовна суміш, складена з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, зафіксована 3 липня 2008 року.

Нафтовий "кошик" ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.

Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" знижувалися в ході електронних торгів на Лондонській та Нью-Йоркській біржах. Так, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з поставкою в серпні на Лондонській біржі ICE Futures просіли на 0,47% до 50,41 долара за барель. Липневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на 0,38% до 49,18 долара за барель.

Ціни на нафту знову перейшли до зниження після зростання напередодні на тлі занепокоєння учасників ринку підсумками майбутнього референдуму про членство Великобританії в ЄС.