"Нафтогаз" не зміг купити газ на першому аукціоні зі зниженням ціни - не було підходящих пропозицій

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не змогла закупити природний газ на аукціоні зі зниженням ціни (редукционе), на якому планувалося придбати до 200 мільйонів кубометрів газу через неприйнятну цінову пропозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення про відмову озвучив перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома після розкриття пропозицій учасників аукціону.

"У зв'язку з тим, що жодна з цінових пропозицій не відповідає ціні відсікання (5 404,8 гривні/тисячу кубометрів - УНІАН), будемо вважати, що редукціон не відбувся", - сказав Перелому.

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В аукціоні брали участь дві компанії - "Еско Північ" і "Укрнафтобуріння", які запропонували газ за однією ціною - 5,8 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів газу, що перевищує максимально можливу ціну на аукціоні.

Коментуючи результати аукціону, голова правління компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв повідомив, що компанія проаналізує результати невдалого редукціону та зробить висновки, щоб, базуючись на цих висновках, приймати рішення про проведення аналогічних редукціонів.

При цьому він повідомив, що ціна відсікання на аукціоні в 5 404,8 гривні за тисячу кубометрів газу розрахована на рівні імпортного паритету.

"Тому для нас як для "Нафтогазу України" купувати дорожче, ніж ми можемо купити, немає сенсу", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня "Нафтогаз України" на тлі сезонного падіння попиту на газ в країні оголосив про намір вперше почати закупівлі газу в українських газовидобувників, використовуючи торги із зменшенням ціни (редукціон). На першому редукционе 21 червня планувалося закупити до 200 мільйонів кубометрів газу, видобутого в липні 2016 року.