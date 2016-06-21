Гройсману "теж цікаво, як формується ціна на вугілля": вирішив розібратися у формулі "Роттердам плюс"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір розібратися з використанням формули «Роттердам плюс» при закупівлі вугілля, а також з планами щодо закупівлі вугілля у Роттердамі (Нідерланди). Про це Гройсман сказав у ході прес-конференції в Києві.

«Для мене це поки що питання, я дав доручення - треба розібратися. Ціну, як ви знаєте, встановлює НКРЕКП, тобто уряд до цього не має стосунку. Але мені теж цікаво, як формується ціна на вугілля, на транспортування. І я вважаю, що потрібно дати відповідь, як формується ціна на електроенергію і закупівлю вугілля», - сказав глава уряду.

Він наголосив, що необхідно роз'яснити все точно так само, як роз'яснювали з ціною на газ, щоб споживач розумів, яким чином формується ціна за послугу і товар.

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«Хочу наголосити на одній речі. Тарифи - або ринкові, або ні. Ми всі повинні це розуміти. Як формується ціна на газ? Ми закуповуємо газ у Європі. Він там коштує на біржі певну суму грошей, потім додається транзит і розподіл. Ось це ціна газу. Ціна на український газ встановлюється аналогічно, але в ній є рента на газ, яка спрямовується до держбюджету, і за рахунок якої ми можемо дати адресну фінансову підтримку тим, хто не може платити ринкову ціну на газ», - сказав Гройсман.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що українська влада має намір закуповувати вугілля в нідерландському Роттердамі. При цьому лише на транспортуванні такого вугілля український бюджет, за оцінками експертів, втрачатиме близько 10 млрд грн.

У квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.