На українських ТЕС на чверть скоротилися запаси антрацитового вугілля

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 13 по 21 червня скоротилися на 26,3% – до 405,4 тисячі тонн з 550,5 тисячі тонн, говориться в повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період зменшилися на 8,3% - до 1,484 мільйона тонн з 1,621 мільйона тонн.

За інформацією компанії, запаси вугілля на складах ТЕС почали активно скорочуватися з середини травня. Тоді ТЕС мали обсягом вугілля на рівні більше 2 мільйонів тонн, з яких близько 870 тисяч тонн припадало на антрацит.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Україна закуповувала дефіцитний вугілля для ТЕС у Південно-Африканської Республіки. Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що у майбутньому опалювальному сезоні вугілля з ПАР імпортуватися не буде.

Для вирішення проблеми забезпечення ТЕС вугіллям, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ввела в Україні біржова формування цін на вугілля вітчизняного виробництва. По запропонованій комісією формулою, ціна вугілля буде розраховуватися з вартості вугілля на біржі з урахуванням доставки в Україну.

Між тим, низка експертів різко розкритикували запропоновану НКРЕКП формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка контролює низку українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони відзначають, що через це може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості та населення.