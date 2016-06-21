Насалик проти формули "Роттердам плюс" і пропонує запустити біржу вугілля

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик виступає проти впровадження формули ціни на енергетичне вугілля «Роттердам плюс транспорт» і замість цього пропонує запустити біржу вугілля на внутрішньому ринку, зобов'язавши державні шахти продавати 30% вугілля на такій біржі.

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Про це Насалик заявив під час виступу на круглому столі з енергоефективності.

«Я не підтримую формулу ціни на вугілля «Роттердам плюс транспорт», яка була запропонована Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП – УНІАН). Замість цього слід запустити біржу вугілля», - сказав він.

При цьому Насалик додав, що вже обговорював питання створення такої біржі з головою НКРЕКП Дмитром Вовком.

«Ми вчора розмовляли з головою НКРЕКП, і він погодився, що така біржа може бути створена в Україні. Тоді біржа вугілля знімає транспортну складову», - зазначив голова Міненерговугілля.

На думку Насалика, для того щоб біржа вугілля запрацювала, слід зобов'язати державні шахти продавати 30% видобутого ними вугілля через цю біржу.

«Якщо б ми зобов'язали 30% вугілля, видобутого державними шахтами, продавати на такій біржі, то ми б вже встановили якусь загальну ціну, на яку всі дивилися б», - вважає міністр.

Коментуючи впровадження формули «Роттердам плюс транспорт», Насалик зазначив, що ще не підвищував ціну реалізації вугілля для держшахт. «Я ще не підвищував ціну для держшахт, вона так і залишається 1250 грн/тонна», - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК 14 червня, гранична ціна на вугілля формуватиметься на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом із вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула «Роттердам плюс транспорт»). На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від поставок із зони АТО і позбавить Україну від проблем із накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Також 14 червня екс-директор об'єднання «Макіїввугілля» Станіслав Толчин висловив думку, згідно з якою ціна закуповуваного Україною вугілля не повинна прив'язуватися до базису «Роттердам» та витрат на транспортування.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір більш детально розібратися з використанням формули «Роттердам плюс» при закупівлі вугілля.