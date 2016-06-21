Саудівська Аравія скоротила експорт нафти до 6-місячного мінімуму

Про це свідчать дані міжнародної організації "Спільна ініціатива щодо нафтової статистики" (JODI), повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

"Причиною цього стало сезонне зниження закупівель палива іноземними заводами, через що Ер-Ріяд був змушений витратити вивільнені запаси нафти на внутрішнє споживання", - йдеться в повідомленні.

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У квітні поточного року поставки скоротилися до 7,44 мільйона барелів на добу з 7,54 мільйона аррелей у березні. У жовтні 2015 року був зафіксований найнижчий показник – 7,36 мільйона барелів на добу. Експорт нафти також знизили Катар, чиї поставки впали щонайменше до рівня 2002 року, а також Ірак та Кувейт.

"В цілому за підсумками 2015 року Саудівська Аравія збільшила експорт нафти на 4% - в середньому вона експортувала 7,39 мільйона барелів на добу", - зазначає видання.

Зараз ціна на нафту Brent в черговий раз перевищила 50 доларів за барель і станом на 14:57 її вартість становила 49,75 долара за барель.