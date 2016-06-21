Іран планує вийти на ринок скрапленого газу

Іран веде переговори з вісьмома компаніями щодо інвестицій у проекти з виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ), повідомляє Прайм з посиланням на заяву виконавчого директора Іранської національної компанії з експорту газу (NIGEC) Алі Реза Камелі (Alireza Kameli).

Камелі зазначив, що більша частина цих підприємств є міжнародними компаніями. Він також додав, що всі фірми представили свої пропозиції міністерству нафти Ірану.

"Міністр нафти країни Біджан Зангане (Bijan Zangeneh) прийме рішення, з якими компаніями та яким чином слід здійснити проекти", - сказав Камелі.

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"Іран раніше визначив три ключових СПГ-проекту: Iran LNG, Pars LNG і Persian LNG, повідомляється в релізі. Однак останні два з них були згодом скасовані через санкцій, які забороняли інвестиції в нафтові і газові проекти Ірану. Iran LNG до теперішнього часу залишається єдиним діючим проектом. Він наполовину закінчений, і офіційні особи в Тегерані після зняття санкцій вже заявили, що розвиток проекту буде прискорено", - йдеться в повідомленні.

Іран також прагне реалізувати амбітний план будівництва газопроводу в Оман. Планується транспортувати туди газ для перетворення на СПГ. Потім паливо може бути експортовано на міжнародні ринки.

"Переговори між Іраном та Оманом проходять добре, й офіційні особи вже оголосили, що угода близька до укладення. Крім того, в квітні іранські офіційні особи заявляли, що йдуть обговорення з норвезькою компанією щодо будівництва плавучої установки для зріджування газу в Перській затоці для експорту палива в Європу та Східну Азію", - резюмує видання.