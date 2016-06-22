Нафта торгується вище $50 на даних із США

Світові ціни на нафту в середу піднялися вище 50 доларів за барель на тлі даних Американського інституту нафти (API), які говорять про значне скорочення запасів "чорного золота" в США, і в очікуванні статистики міненерго країни, повідомляє Прайм.

"За станом на 08:12 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,63% - до 50,94 долара за барель ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,70%, до 50,20 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Згідно доповіді API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися значно сильніше, ніж прогнозували експерти - на 5,2 мільйона барелів. Аналітики очікували скорочення на 1,7 мільйона барелів.

"Тепер інвестори чекають дані про запаси нафти в США від міненерго, які будуть опубліковані пізніше в середу. За прогнозами аналітиків, за тиждень, що завершився 17 червня, вони знизилися на 1,671 мільйона барелів, до 529,83 мільйона барелів", - резюмує видання.

В цілому, аналітики відзначають стійке зростання попиту на сировину, спонукуваний в першу чергу США, а також Китаєм, Індією та іншими країнами, що розвиваються, пише агентство Reuters. Що стосується пропозиції, то експерти зазначають тенденцію зниження видобутку країнами, що не входять до ОПЕК.

Стримуючим зростання нафтового ринку чинником є майбутній референдум щодо членства Великобританії в Євросоюзі, який відбудеться в четвер. На даний момент соціологічні опитування показують невеликий розрив між тими, хто підтримують збереження членства країни в ЄС, і тими, хто виступають за Brexit.