Україна готується до зростання видобутку газу: Мінекології вивчає нові технології

Міністерство екології та природних ресурсів України проведе дослідження та екологічну оцінку впровадження нових технологій видобутку і розвідки на газових родовищах.

Про це повідомляє прес-служба Мінекології з посиланням на слова міністра Остапа Семерака.

"На виконання доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про необхідність збільшення видобутку українського газу Мінекології почало проводити дослідження з впровадження нових технологій при проведенні розвідки можливих газових родовищ", - сказав він.

Також Семерак зазначив, що при зростанні видобутку газу мають дотримуватися норми екологічної безпеки.

"Збільшуючи видобуток українського газу, ми маємо керуватися принципом необхідності дотримання вимог екологічної безпеки, враховуючи можливі наслідки таких дій для навколишнього природного середовища", - сказав він.

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Міністр також зазначив, що спрощення системи видачі спеціальних дозволів на користування надрами та запровадження ефективної системи контролю дозволить зменшити корупційні ризики і збільшити обсяг газу власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня 2016 року голова найбільшою газодобувної компанії в Україні "Укргазвидобування" Олег Прохоренко на засіданні Кабінету міністрів сказав, що на тлі встановлення ринкової ціни на газ держкомпанія зможе спрямувати безпосередньо на реалізацію інвестиційної програми 12,6 мільярда гривень. За словами Прохоренко, реалізовувати інвестпрограму компанія має намір в більшій мірі за рахунок інтенсифікації роботи дожимних компресорних станцій і нарощування робіт з гідророзриву пласта.

16 травня "Укргазвидобування" опублікувало умови закупівлі робіт з інтенсифікації видобутку вуглеводнів та вимоги до постачальників таких послуг, а саме – для застосування гідророзриву пласта у філіях "Шебелинкагазвидобування" та "Полтавагазвидобування".

19 травня Семерак сказав, що вважає методи інтенсифікації видобутку природного газу, які планує застосовувати "Укргазвидобування", екологічно небезпечними.