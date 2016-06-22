Податкова Чехії взялася за дочірню компанію "Газпрому"

Компанію Vemex s.r.o., дочірнє підприємство «Газпрому» в Чехії, перевіряє податкова служба, повідомляє Slon.ru з посиланням на чеське видання Hospodarske Noviny.

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За даними видання, причиною позапланової податкової перевірки стали відомості про можливу несплату ПДВ під час купівлі-продажу газу.

Vemex була заснована в 2001 році. Компанія займається постачанням природного газу промисловим підприємствам, а також володіє мережею автомобільних газових наповнювальних компресорних станцій.

Також в Чехії працює австрійська компанія Wingas, яка також є дочірньою структурою російського «Газпрому». З цією ж компанією «Газпром» співпрацює в Німеччині.