Бельгійська Tractebel Engineering і "Енергоатом" обмінялися досвідом щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС

Представники бельгійської інжинірингової компанії Tractebel Engineering і фахівці НАЕК «Енергоатом», оператора усіх діючих АЕС України, обмінялися досвідом інженерно-технічного супроводу проектів продовження експлуатації енергоблоків АЕС, повідомляє прес-служба «Енергоатома».

Згідно з повідомленням, семінар на тему «Інженерно-технічний супровід продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний термін» за участю бельгійських та українських експертів відбувся 16 червня в Києві в приміщенні «Енергоатома».

«Семінар був організований в рамках реалізації положень протоколу про наміри співпраці між НАЕК «Енергоатом» та бельгійськоюю інжиніринговою компанією Tractebel Engineering», - уточнюють у прес-службі.

Також повідомляється, що від «Енергоатома» в семінарі брали участь представники дирекції з міжнародного співробітництва, виконавчої дирекції з виробництва, відокремленого підрозділу «Атомремонтсервіс», Запорізької АЕС, Південно-Української АЕС та Хмельницької АЕС.

«Українські фахівці представили бельгійським колегам досвід компанії в реалізації інженерних проектів високої складності у рамках реалізації Комплексної зведеної програми підвищення безпеки експлуатації енергоблоків українських АЕС і проектів продовження термінів експлуатації енергоблоків атомних електростанцій», - відзначають в «Енергоатомі».

У свою чергу, експерти Tractebel Engineering представили власний досвід у країнах ЄС з інженерно-технічного супроводу проектів продовження експлуатації енергоблоків АЕС.

«Презентація бельгійської сторони охоплювала досвід реалізації проектів продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС у Бельгії. Українським атомникам була надана інформація про впровадження системи примусового скидання тиску захисної оболонки енергоблоків АЕС, застосування програмних кодів і програми управління старінням основного обладнання енергоблоків АЕС», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що 28 жовтня 2015 року в офісі представництва НАЕК «Енергоатом» у Брюсселі (Королівство Бельгія) відбулося підписання Протоколу про наміри співпраці між НАЕК «Енергоатом» та бельгійською інжиніринговою компанією Tractebel Engineering. Зокрема, сторони домовилися провести серію двосторонніх технічних семінарів з метою обміну досвідом сучасної інженерно-технічної підтримки експлуатації та модернізації енергоблоків АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Tractebel Engineering є міжнародною інженерно-консалтинговою компанією з більш ніж 125-річним досвідом в галузі енергетики, водопостачання та інфраструктурних проектів. Послуги компанії охоплюють весь життєвий цикл цих проектів, від техніко-економічного обґрунтування до виведення з експлуатації. Tractebel Engineering входить до складу групи компаній ENGIE Energy Services - європейського лідера з надання інжинірингових послуг в галузі енергетики. Компанія має офіси в більш ніж 30 країнах світу.