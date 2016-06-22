Стокгольмський арбітраж відхилив позов Литви до "Газпрому", поданий у 2012 році

Стокгольмський міжнародний арбітражний суд відхилив позов, поданий владою Литви до російської компанії «Газпром» щодо переплати за поставлений газ у розмірі €1,4 млрд.

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Про це повідомляє Delfi з посиланням на міністра енергетики країни Рокаса Масюліса.

«Стокгольмський арбітраж не вбачає порушень в діях російського концерну», – сказав міністр.

Масюліс розповів, що Вільнюс був розчарований цим рішенням. За його словами, арбітражні витрати сторони поділили навпіл – по €0,5 млн.

"У висновках арбітражу йдеться, що жодна зі сторін не довела своїх вимог і не надала достатньо обґрунтованих аргументів. Це свідчить про те, що справа дуже складна, і жодна зі сторін не змогла захистити свої позиції", - сказав Масюліс.

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Литва звернулася в Стокгольмський арбітраж у жовтні 2012 року і вимагала компенсацію за переплату за російський газ, яка утворилася в 2004-2012 роках.

"Арбітраж стверджує, що "Газпром", поставляючи газ Литві і керуючи акціями Lietuvos dujos, перебував у конфлікті інтересів. Тільки за абстрактних умов договору купівлі-продажу акцій Lietuvos dujos складно довести порушення конкретного договору. Однак і "Газпрому" не вдалося обгрунтувати своїх аргументів захисту", - йдеться в повідомленні міністерства енергетики країни.

У ньому також повідомляється, що для визначення суми переплати застосовувалися складні економічні моделі, які оцінювали справедливий рівень цін на газ у Литві і динаміку цін на енергію з альтернативних джерел. Через складний доказовий процес і безліч даних арбітраж не наважився назвати збиток, нанесений Литві, резюмують в міністерстві енергетики.