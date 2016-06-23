Нафта дорожчає в очікуванні результатів британського референдуму

10:20, 23 червня 2016
Енергетика
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Ф'ючерси на нафту Brent зміцнилися на 0,62 відсотка до $50,19 за барель.

REUTERS

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у четвер, оговтавшись після даних про менш суттєве, ніж очікувалося, скорочення запасів у США, в той час як ринок очікує результатів референдуму про членство Великобританії в ЄС.

До 9.22 ф'ючерси на нафту Brent зміцнилися на 0,62 відсотка до $50,19 за барель.

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Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу зросли на 0,55 відсотка до $49,40 за барель, повідомляє Рейтер.

Погіршення кризи у Венесуелі, країні з найбільшими запасами нафти, може стати новим приводом для занепокоєння про постачання, сказав керуючий ризиками на нафтовому ринку Тоні Нунан з Mitsubishi.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень менш значно, ніж очікувалося, в той час як запаси нафтопродуктів трохи зросли, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

За даними EIA, запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 17 червня, на 0,92 мільйона барелів до 530,6 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували, що запаси нафти знизяться на 1,67 мільйона барелів.

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