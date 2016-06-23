Гройсман назвав запровадження ринкової ціни на газ головним антикорупційним кроком

Запровадження ринкової ціни на газ з 1 травня є головним антикорупційним кроком уряду, який дає змогу усунути вимивання державних коштів, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на Форумі з енергоефективності в Києві.

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“Всі говорять про необхідність боротьби з корупцією, і я з цим згоден. Який основний антикорупційний крок уряду? Запровадження ринкової ціни на газ", - сказав він.

За словами прем'єра, Україна втрачала мільярди доларів на спекуляціях із соціальною ціною на газ, коли енергоресурси, які фактично споживалися промисловими підприємствами, продавалися державою за соціальною ціною.

"Така ситуація не могла тривати далі", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що втрати України на спекуляціях із соціальними цінами на газ становлять 1 млрд дол. щорічно, а загальні втрати на соціальних цінах за історію незалежності нашої країни становлять 53 млрд дол.

Уряд України з 1 травня встановив єдину ціну на газ для населення – 6,88 гривні/кубометр (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів), яка буде дорівнювати закупівельній вартості імпортованого в країну природного газу.

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Під час прийняття рішення Кабміну за ціною на газ 27 квітня перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни.

Голова ряду Володимир Гройсман підкреслив, що дане рішення є непростим і викличе широкі дискусії в суспільстві, але воно дозволить скасувати всі існуючі раніше схеми, які дозволяли заробляти на різниці в ціні на паливо.

Президент України Петро Порошенко назвав дане рішення Кабміну серйозним антикорупційним кроком.

За словами міністра соціальної політики Олександра Реви, кількість українських домогосподарств, які потребують субсидій, зросте в 2016 році на 50%, до 9 млн сімей, в зв'язку з встановленням з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.