Гройсман: газовий контракт Тимошенко - це десятки мільярдів доларів позовів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав підписаний у 2009 році при уряді Юлії Тимошенко газовий контракт з Росією, що фіксує ціну в 450 дол. за 1 тис. куб. м, зрадою національних інтересів.

Про це він повідомив журналістам під час проведення Форуму з енергоефективності в Києві.

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"В експертному середовищі є чітка думка, що підписання контракту по 450 дол. за тисячу кубічних метрів було на невигідних для України умовах. Моє ставлення до цього вкрай негативне. Я вважаю, що це зрада національних інтересів", - сказав він.

За словами Гройсмана, результатом підписання контракту стала втрата Україною великих фінансових ресурсів.

"Я вважаю, що цей контракт - це десятки мільярдів доларів позовів, які зараз має Україна від Росії, це сплата занадто великих ресурсів за цей газ. Це проблема, яку ми з вами ще маємо пережити якимось чином", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма проведе усні слухання за позовами держхолдингу «Нафтогаз України» і російського монополіста «Газпрому» щодо умов контракту про транзит природного газу через територію України (у 2009-2019 роках) і перегляду ціни на російське паливо наприкінці листопада - на початку грудня 2016 року, а винесення рішення арбітрами планується до кінця січня 2017 року.

У жовтні 2014 року «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через Україну.

У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» також подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, яка різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за 1 тис. кубометрів, ц позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути у цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.