"Нафтогаз" планує до холодів накопичити не менше 14 мільярдів кубів газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до початку майбутнього опалювального сезону планує накопичити в підземних сховищах не менше 14 мільярдів кубометрів газу.

Про це сказав журналістам глава компанії Андрій Коболєв в Києві.

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"Нам потрібно створити запас газу – ми маємо наростити запас "підземки" до щонайменше 14 мільярдів кубометрів... Потрібно додати близько 4 мільярдів кубометрів", - сказав він.

Голова "Нафтогазу" нагадав, що компанія при імпорті газу керуватиметься найпривабливішими ціновими пропозиціями, а закупівлі "блакитного палива" будуть здійснюватися тільки за умови конкурентної пропозиції за ціною.

Як повідомляв УНІАН, з закінчення опалювального сезону на початку квітня Україна закачала в підземні сховища понад 1 мільярда кубометрів газу. Станом на 21 червня в сховищах накопичено 9,5 мільярда кубометрів газу.

Раніше повідомлялося, що Україна до наступного опалювального сезону планує закачати до підземних сховищ близько 8,2 мільярда кубометрів газу.