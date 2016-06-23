Загальна заборгованість за електроенергію склала майже 30 мільярдів - депутат

Загальна заборгованість генеруючих, постачальних, споживають компаній та інших гравців на ринку електроенергії досягла майже 30 мільярдів гривень, з яких 14 мільярдів гривень – це борги перед Національною атомною генеруючою компанією "Енергоатом".

Про це сказав перший заступник голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, народний депутат Олександр Домбровський.

"На сьогодні ми маємо загальну заборгованість на енергоринку майже 30 мільярдів гривень. Це ті підприємства, які генерували, постачали, транспортували і споживали електроенергію", - сказав Домбровський.

Також він відзначив високий рівень боргів перед "Енергоатомом".

"Ці борги сьогодні душать всіх. Але в першу чергу ці борги душать "Енергоатом", тому що серед 30 мільярдів гривень боргів 14 мільярдів гривень – це борг перед "Енергоатомом". Держава має підтримати цю компанію", - сказав Домбровський.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 1 травня 2016 року, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, заборгованість споживачів перед обленерго та іншими постачальниками електроенергії склала 23,2 мільярда гривень, регіональних постачальників перед "Енергоринком" – 26,2 мільярда гривень, а "Енергоринку" перед генеруючими компаніями – 28,9 мільярда гривень.

У березні поточного року виконавча служба заарештувала рахунки та майно "Енергоатому" на загальну суму 200 мільярдів гривень, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Дана ситуація виникла через наміри ЗАТ "Спільне підприємство "Укрэлектроватт" стягнути з "Енергоатому" 127,3 мільйона гривень сумнівної заборгованості.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків "Енергоатому" через спроби компанії "Укрэлектроватт" стягнути з держкомпанії 127 мільйона гривень. Він наголосив, що згідно законодавства "Енергоатом" повинен забезпечувати підтримку і підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.