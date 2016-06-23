"Газпром" обіцяє Україні газ за "хорошою" ціною

Російська сторона запропонувала Україні "хорошу" ціну на газ у третьому кварталі, повідомляє РБК з посиланням на заяву заступника голови правління "Газпрому" Олександра Медведєва.

Раніше "Нафтогаз" відмовився від закупівлі російського газу за запропонованою неконкурентноздатною ціною.

"Все, що потрібно зробити Україні, це вчинити певні дії", - сказав Медведєв, не уточнивши, звернувся "Нафтогаз України" до "Газпрому" з питанням про закупівлю газу.

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Україна відмовилася від закупівель російського газу на користь європейського листопаді 2015 року, через те, що закупівля газу в Європі обходиться дешевше російського "блакитного палива". Тим не менш, у червні "Нафтогаз України" направив листа "Газпрому" з пропозицією відновити постачання.

Голова російського Міненерго Олександр Новак запропонував "Нафтогазу" закуповувати газ у Росії в третьому кварталі за ціною 177 доларів за 1 тисячу кубометрів та називав цю ціну "комфортною" і "відповідною ринковим умовам".

Зазначається, що Україна відмовилася закуповувати газ у Москви, за озвученою в "Газпромі" ціною.

"Як зазначав у своєму Facebook директор з розвитку бізнесу "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість європейського газу на липень становила нижче 173 доларів", - підкреслює видання.

"Тому ми за таких умов газ у "Газпрому" купувати взагалі не будемо. Весь необхідний газ придбаємо на європейському ринку. Благо з цим у нас проблем тепер немаэ жодних", - повідомив топ-менеджер "Нафтогазу".