"Енергоатом" хоче до середини 2017 року оцінити вплив підвищення безпеки блоків АЕС на навколишнє середовище

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в червні поточного року починає виконання другої екологічної оцінки Комплексної (зведеної) програми з підвищення безпеки (КППБ) енергоблоків атомних електростанцій України, яку має намір завершити до середини 2017 року.

Про це на зустрічі з журналістами повідомив керівник групи управління проектом по реалізації КППБ Геннадій Сазонов.

"Ми починаємо процедуру екологічної оцінки... Ми розраховуємо цей процес завершити до середини 2017 року", - сказав Сазонов, уточнивши, що оцінка проводиться один раз у п'ять років.

За його словами, метою екологічної оцінки є переоцінка впливів на навколишнє середовище внаслідок реалізації КППБ. Керівник групи також повідомив, що обсяги даної екологічної оцінки будуть відповідати першій оцінці, звіт з якої було підготовлено на початку 2012 року.

Як розповів Сазонов, проведення чергової екологічної оцінки є одним із зобов'язань України перед Європейським банком реконструкції та розвитку, яке було взято при підписанні кредитних угод на фінансування КППБ.

Він нагадав, що ЄБРР і Євратом виділили Україні за 300 мільйонів євро на КППБ, при цьому близько 800 мільйонів євро повинен профінансувати "Енергоатом", оскільки загальний кошторис програми становить близько 1,4 мільярдів євро.

Читайте також"Енергоатом" розповів про співпрацю з ЄБРР та Euratom щодо підвищення безпеки українських АЕС

За його словами, виконання програми підвищення безпеки енергоблоків українських АЕС розпочалося в Україні ще 2010 року, при цьому вона була доповнена новими заходами, які необхідно було реалізувати після аварії на АЕС "Фукусіма", яка сталася в Японії 2011 року.

Разом з тим Сазонов уточнив, що станом на 31 березня "Енергоатом" виконав майже половину заходів щодо КППБ – 597 з 1275 запланованих. Поточного року очікується виконання близько 100 заходів по даній програмі, а завершити її держкомпанія повинна до 2020 року.

На даний час процес консультацій з громадськістю щодо екологічної оцінки почався на майданчиках Хмельницької АЕС у місті Нетішин та в місті Вараш (раніше Кузнецовськ), де розташована Рівненська АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.