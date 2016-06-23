"Газпром" запропонував Польщі контракт на транзит газу на 25-30 років

"Газпром" запропонував Польщі на 25-30 років підписати новий контракт на транзит газу, однак відповіді не отримав, повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника голови правління компанії Олександра Медведєва.

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"Щоб зміцнити цей проект ("Північний потік-2" - ред.), ми, не чекаючи закінчення строку попереднього контракту, запропонували польським колегам підписати новий контракт на 25-30 років вже зараз, на жаль, відповіді на питання не отримали", - сказав Медведєв, додавши, що польське антимонопольне відомство не поспішає з прийняттям рішення.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. "Газпрому" буде належати 50% в проекті, європейським компаніям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper (виділена з E. On) - по 10%. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком".

Раніше член правління Wintershall ("дочка" BASF) Тіс Тіссен повідомив, що Польща запросила постачання газу по "Північному потоку-2" обсягом 11 мільярдів кубометрів газу щорічно.