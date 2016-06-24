Нафта впала відразу на 6% за підсумками референдуму в Великобританії

Світові ціни на нафту втрачають понад 6% за підсумками референдуму в Великобританії щодо членства в ЄС, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Читайте такожНафта дешевшає в очікуванні референдуму про членство Великобританії в ЄС

"Станом на 6:48 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 6,52% - до 47,58 долара за барель ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 6,69%, до 46,75 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

У четвер у Великобританії пройшов референдум щодо членства країни в ЄС. Перед британцями цього дня постало завдання визначити вектор розвитку своєї країни на десятки років вперед, відповівши на питання: "чи має Сполучене Королівство залишитися членом Європейського союзу або ж має вийти з Європейського союзу?"

Як повідомляв УНІАН, попри те, що остаточний підрахунок ще не завершено, за наявними даними за вихід Британії з ЄС вже висловилися понад 16,7 мільйона чоловік. Цього достатньо для підбиття підсумків референдуму.