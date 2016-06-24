Южно-Українська АЕС відключила перший енергоблок від мережі

Южно-Українська АЕС відключила від мережі енергоблок №1 для проведення планового середнього ремонту.

Про це повідомляє прес-служба національної атомної генеруючої компанії "Енергоатом".

"24 червня 2016 року енергоблок №1 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі та виведено в плановий середній ремонт", - йдеться в повідомленні компанії.

За інформацією прес-служби, цей ремонт триватиме до 14 серпня 2016 року.

"Тривалість ремонту - до 14.08.2016 року", - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, а березні-червні Южно-Українська АЕС відключала третій енергоблок від мережі для проведення щорічного планово-попереджувального ремонту.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області та є відокремленим підрозділом наек "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).