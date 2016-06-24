Україна скоротила споживання газу в травні майже на 10%

Україна скоротила споживання природного газу в травні порівняно з травнем 2015 року на 9,7% - до 1,229 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, споживання газу в травні порівняно з квітнем 2016 року впало на 30%.

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Також Україна в травні порівняно з травнем 2015 року скоротила споживання сирої нафти і газового конденсату на 76% - до 15,6 тисячі тонн, бензину – на 5,8% до 41,7 тисячі тонн та дизельного палива – на 0,7% до 266,4 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз", Україна в січні-травні 2016 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 13,2% - до 15,1 мільярда кубометрів c 17,4 мільярда кубометрів.

У 2015 році Україна знизила споживання природного газу порівняно з 2014 роком на 20,9% - до 33,727 мільярда кубометрів.