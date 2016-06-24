Гройсман дав міністрам тиждень, щоб розібратися з вугільної формулою "Роттердам плюс"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міненерговугілля та іншим профільним міністерствам розглянути доцільність використання формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля і представити свої висновки протягом тижня.

Про це Гройсман сказав, відкриваючи засідання уряду.

"Я хочу, щоб віце-прем'єр-міністри Степан Кубів, Володимир Кістіон, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик і Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, розібралися, як формується ціна і чому була визначена формула "Роттердам плюс доставка". Протягом тижня ви маєте внести свої пропозиції, які розгляне і президент, і уряд", - сказав Гройсман.

Він повідомив, що обговорював це питання з президентом Порошенко. "У формулі вугілля "Роттердам плюс доставка" є багато невідомих. Я вважаю, що позиція уряду має бути дуже чіткою, з тим, щоб розібратися у цій формулі. Ця формула повинна бути прозора і відповідати реальній ціні вугілля в Україні і реальною ціною на електроенергію", - підкреслив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року НКРЕКП затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, яку він озвучив на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК 14 червня, гранична ціна на вугілля буде формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс транспорт"). На думку НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО та позбавить Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Також 14 червня екс-директор об'єднання "Макіїввугілля" Станіслав Толчін висловив думку, згідно з якою ціна закуповуваного Україною вугілля не має прив'язуватися до базису "Роттердам" та витрат на транспортування.

21 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що має намір більш детально розібратися з використанням формули "Роттердам плюс" при закупівлі вугілля.