Експорт іранської нафти після зняття санкцій зріс втричі

Іран збільшив обсяги експорту нафти в три рази, порівняно із санкційним періодом, підписавши кілька короткострокових контрактів з європейськими нафтовими компаніями Cepsa, Respol і BP, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Mehr.

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"Національна іранська нафтова компанія (NIOC) та іспанська Repsol підписали угоду на поставку одного мільйона барелів нафти щомісяця, що робить Repsol другим іспанським покупцем нафти з Ірану після Cepsa. Новий контракт, після підписання угоди з Cepsa раніше, подвоїв обсяг експорту іранської нафти до Іспанії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, NIOC також домовилася з британською BP про експорт 1 мільйона барелів нафти на місяць.

"Враховуючи підписання трьох контрактів на продаж нафти з іспанськими Cepsa та Repsol, а також з BP, обсяг експорту іранської нафти зріс втричі порівняно з показником в період санкцій", - зазначає видання.

У січні цього року Іран позбувся більшості накладених на країну міжнародних санкцій та активно намагається повернути свою частку на ринку нафти.