Насалик запевняє, що енергетичного блек-ауту в Україні не відбудеться

Голова Міненерговугілля Ігор Насалик заперечує можливість блек-ауту в електромережі України через різке зростання споживання електроенергії в спеку та відключення на ремонт блоків АЕС.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ні блек-аута, ні "все пропало" не відбудеться", - написав він.

Також Насалик повідомляє, що на сьогоднішній день, в України не мінус 2000 мегават (як прогнозували ще на початку літнього періоду), а плюс 2200, газомазутні блоки не запускали.

Також повідомляється, що обсяг виробництва електроенергії за 20-23 червня зріс на 11,4% - до 405,1 мільйона кВт-ч. Причиною невисокого зростання вироблення електроенергії був ремонт на енергоблоках АЕС та низькі запаси антрацитового вугілля на ТЕС.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з випереджаючим зростанням обсягів споживання над обсягами виробництва "Укренерго" закликало споживачів до більш бережливому використанню електроенергії.

У компанії закликали промислові підприємства і населення до свідомого і раціонального споживання електроенергії в жарку погоду.

"Прагніть менше використовувати кондиціонери в денний час, включайте потужні побутові електроприлади (пральні машини, праски, бойлери тощо) в непиковые періоди", - йдеться в повідомленні компанії.