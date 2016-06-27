Нафта ОПЕК подешевшала більш ніж на долар

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК у п'ятницю, 24 червня, опустилася на 1,28 долара, або на 2,7%, до 44,88 долара за барель, тоді як у попередній торговий день вона становила 46,16 долара за барель, повідомляє Росбалт з посиланням на сайт картелю.

"Сьогодні вранці світові ціни на "чорне золото" знижувалися в ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах. Так, ф'ючерси на нафту еталонної марки Brent з поставкою в серпні на Лондонській біржі ICE Futures просіли на 0,27% до 48,28 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серпневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опустилася на 0,57% до 47,37 долара за барель.

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"Нафта продовжувала дешевшати збереження нестабільності на ринках після несподіваних результатів референдуму у Великобританії про членство в ЄС", - підкреслює видання.

Термін "кошик" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) було офіційно введено 1 січня 1987 року. Нафтовий кошик - це умовна суміш, яка складається з марок нафти, які постачають на світовий ринок 13 країн картелю. Історичним максимумом для "кошика" картелю є цінова позначка 140,73 долара за барель, яку було зафіксовано 3 липня 2008 рік.

Нафтовий "кошик" ОПЕК є одним з ключових цінових індикаторів світового ринку нафти.