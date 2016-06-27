Нафта продовжує дешевшати на даних з Британії

Ціни на нафту знижуються в понеділок, оскільки ринки продовжують звикати до шокуючого рішення Великобританії вийти зі складу Євросоюзу, хоча деякі аналітики вважають, що вплив Brexit на глобальний попит на паливо буде обмеженим, повідомляє Reuters.

"До 14:44 ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,7% до 48,06 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу просіли на 0,8% до 47,23 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нафтові котирування впали на 5% в п'ятницю на тлі зниження глобальних фінансових ринків після того, як 52% британців несподівано проголосували за вихід країни з ЄС.

Ціни на нафту слабко зросли в понеділок вранці, оскільки аналітики сказали, що Brexit практично не позначиться на котируваннях, проте потім знову впали.

"Якщо припустити, що ВВП Великобританії впаде на 2% у відповідь на рішення вийти (зі складу ЄС), що знаходиться на верхній межі наших прогнозів економістів, тоді попит на нафту в країні, ймовірно, скоротиться на 1%, або 16 тисяч барелів на добу, що знизить світовий попит на 0,016%", - повідомив Goldman Sachs.

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Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль також применшив вплив Brexit на глобальний попит на нафту.

"Оскільки значна частка попиту на нафту припадає на ринки, що розвиваються, зокрема, Азію, я не бачу сильного впливу (Brexit) на попит на нафту", - сказав він Рейтер.

Ще одне побоювання трейдерів в понеділок пов'язано із зростанням перенасичення ринку нафтопродуктів.

"У короткостроковій перспективі ми найбільше продовжуємо турбуватися про перенасичення ринку нафтопродуктів, попит у Китаї, макроекономічний прогноз та ймовірне зростання виробництва", - йдеться в клієнтській записці аналітиків Morgan Stanley.

Згідно з Morgan Stanley, не можна ігнорувати більш широкі наслідки Brexit.

"Європа - великий торговий партнер США та Китаю, що може призвести до глобальних наслідків, а зміцнення долара в цілому негативно позначається на попиті", - повідомив Morgan Stanley.

"У разі важких наслідків, наші економісти очікують уповільнення зростання глобального ВВП до 2,7% 2017 року - практично світової рецесії".