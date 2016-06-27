Українська компанія відсудила в окупантів нафтобазу в Криму

Про це свідчить відповідне рішення на сайті Арбітражного суду Севастополя, передає Крим.Реалії.

"Визнати за ТОВ "Стемв-Груп" (Україна, Чернівці) право власності на об'єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Севастополь, вул. Нафтова, 2", – сказано у рішенні суду.

У документі зазначається, що ТОВ "Стемв груп" за українським законодавством придбала нафтобазу в Севастополі в 2013 році. Відповідачем на суді виступав департамент з майнових та земельних відносин російського уряду Севастополя.

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Рішення суду набирає законної чинності після закінчення місяця з дня його прийняття у разі відсутності апеляційної скарги.

Раніше УНІАН повідомляв, що сума позовів, які Україна і Росія подали в міжнародні суди, вже досягла майже $100 млрд. На сьогодні Україна вимагає від Росії виплати понад $63,5 млрд (основна частина цих коштів - компенсація за анексію Криму - $37 млрд), у свою чергу, РФ хоче стягнути з України $35 млрд.