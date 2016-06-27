Київ та Брюссель підписали Угоду про асоційовану участь України в діяльності Євроатому

Угода була підписана у понеділок в Брюсселі міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та європейським комісаром з питань досліджень, науки та інновацій Карлосом Моедашем (Karlos Moedas) у присутності президента України Петра Порошенка, передає власний кореспондент УНІАН.

Метою укладення Угоди є набуття Україною статусу асоційованого члена у Програмі наукових досліджень та навчання «Євратом (2014-2018)» та забезпечення нормативного-правового підґрунтя для участі України у зазначеній Програмі.

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Це відкриває шляхи для участі українських наукових установ у перспективних проектах сфери ядерної енергетики, що сприятиме імплементації державою стандартів ядерної безпеки Європейського Союзу.

Імплементація Угоди сприятиме інтеграції України до європейської наукової спільноти та посиленню міжнародного науково-технічного співробітництва в галузі ядерної енергетики.