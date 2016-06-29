Світові ціни на нафту пішли вгору

Світові ціни на нафту в середу зростають на тлі повідомлень Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів "чорного золота" в країні, і в очікуванні статистики Міненерго США, свідчать дані торгів.

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Станом на ранок вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,47% - до 49,49 долара за барель ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,71%, до 48,19 долара за барель, повідомляє Прайм.

За даними API, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися більше, ніж прогнозували експерти - майже на 4 мільйони барелів. Аналітики очікували скорочення лише на 2,4 мільйона барелів.

Пізніше в середу дані про запаси нафти в США повідомить Міненерго країни. За прогнозами аналітиків, за тиждень, що завершився 24 червня, показник знизився на 2,365 мільйона барелів, або на 0,45% - до 528,235 мільйона барелів.

Позитивна динаміка повернулася на нафтовий ринок ще у вівторок, оскільки шок від рішення Великобританії вийти зі складу ЄС (Brexit) почав поступово проходити і інвестори знову звернули увагу на ризикові активи. "Ризикові настрої (на ринках - ред.) повинні сприяти подальшому зростанню цін на сировинні товари", - наводить агентство Рейтер думку аналітиків банку ANZ.

Крім того, підтримку нафтовим цінам надають очікування, що можлива страйк робітників нафтової галузі в Норвегії, початок якого очікується в суботу, призведе до скорочення виробництва сировини в країні.