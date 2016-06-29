Рахунки "Енергоатома" розблоковано – міністр енергетики

Рахунки Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом», які були заблоковані у зв'язку з вимогою компанії «Укрелектроват» виплати сумнівного боргу, розблоковано. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик у своєму коментарі на сторінці в мережі Facebook.

«І нарешті вдалося розблокувати рахунки НАЕК «Енергоатом» (завдяки прем'єр-міністру), що дає можливість стабілізувати роботу», - зазначив Насалик.

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Також у своєму коментарі міністр написав, що під час поїздки до США (14-17 червня) спільно з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністерство підписало контракт на 260 млн дол. для фінансування будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року виконавча служба заарештувала рахунки та майно «Енергоатома» на загальну суму 200 млрд грн, фактично заблокувавши фінансово-господарську діяльність найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії. Ця ситуація виникла через наміри ЗАТ «Спільне підприємство «Укрелектроват» стягнути з «Енергоатома» 127,3 млн грн сумнівної заборгованості.

Напередодні, на початку березня, президент України Петро Порошенко ветував Закон України №3097 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Це стало спусковим гачком для недобросовісних кредиторів, які не без допомоги судової та правоохоронної систем заблокували діяльність компанії.

25 травня голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко назвав диверсією ситуацію з блокуванням рахунків «Енергоатома» через спроби компанії «Укрелектроват» стягнути з держкомпанії 127 млн грн. Він наголосив, що згідно із законодавством «Енергоатом» повинен забезпечувати підтримку й підвищення безпеки роботи АЕС, але якщо блокування рахунків компанії негативно вплине на цей процес, то регулятор може прийняти рішення про зупинення енергоблоків.

31 травня понад 1 тис. атомників провели пікет Адміністрації президента та Кабінету міністрів України з вимогами вирішити проблему блокування рахунків «Енергоатома», не допустити неправомірну корпоратизацію компанії, а також відсторонення професійних кадрів у атомній галузі. Попереджувальний пікет проходив у Києві 26 квітня.

Раніше заступник голови Атомпрофспілки, голова профкому «Енергоатома» Олексій Лич повідомляв, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України закулісно підготувало й направило на погодження проект розпорядження уряду про корпоратизацію «Енергоатома», в якому не враховуються особливості роботи атомного комплексу, а його виконання може позбавити державу контролю над компанією.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.