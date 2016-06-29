Westinghouse готова будувати завод для виготовлення ядерного палива в Україні – Насалик

Американсько-японська компанія Westinghouse, ядерне паливо якої є альтернативою замість палива російського «Росатома» для Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», готова розпочати роботи з будівництва заводу для виготовлення ядерного палива (ТВЕЛів) в Україні.

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Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик у своєму коментарі в мережі Facebook.

«Що стосується ТВЕЛів, то Westinghouse не тільки розширює свою роботу, а й готовий розпочати роботу з будівництва заводу з їх виготовлення», - повідомив міністр.

Також міністр зазначив, що під час його спільної поїздки з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом до США (14-17 червня) було представлено проект енергомосту «Хмельницька АЕС – ЄС», а також будівництва третього і четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС.

«Було презентовано проект енергомосту («Хмельницька АЕС – ЄС» – УНІАН) з добудовою 3-го і 4-го блоків (Хмельницької АЕС – УНІАН)», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більш як третину палива для АЕС, тоді як у 2015 році майже все паливо поставлялося з Росії. У березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні минулого року ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

Раніше глава Westinghouse Денні Родерік заявляв, що його компанія готова впровадити своє паливо на всіх атомних електростанціях України. У свою чергу, в Міненерговугілля зазначали, що Україна планує в 2016 році використовувати паливо американсько-японської компанії Westinghouse на трьох блоках вітчизняних атомних станцій з 15. Крім того, у лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку атомну електростанцію першу партію ядерного палива американської компанії Westinghouse.

28 квітня Westinghouse Electric Company заявила про розширення виробничих потужностей для виробництва ядерного палива у місті Вестерос (Швеція) у відповідь на зростання попиту на таке паливо для ректорів ВВЕР-1000, які експлуатуються в Україні та інших країнах Європи.

5 травня прес-служба «Енергоатома» повідомила про те, що паливо Westinghouse, яке упродовж року експлуатувалося на третьому енергоблоці Южно-Української АЕС, було перевірено і не дістало зауважень.

7 червня голова «Енергоатому» Юрій Недашковський заявив, що компанія планує до кінця поточного року підготувати уточнене техніко-економічне обґрунтування щодо добудови третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.