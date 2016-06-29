"Газпром" скоротив витрати на газопровід "Сила Сибіру"

Держкомпанія "Газпром" знизила обсяг інвестицій у будівництво газопроводу "Сила Сибіру" 2016 року майже на 10% - до 2,6 - 2,8 мільярда доларів, повідомляють РИА Новости з посиланням на заступник голови правління держкомпанії Андрія Круглова.

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"Стосовно "Сили Сибіру", минулого року я казав, що фінансування на 2016 рік складе близько 200 мільярдів рублів (3,1 мільярда доларів), у 2017 - близько 250 мільярдів рублів (3,8 мільярда доларів). Зараз ми бачимо, що 2016 року фінансування "Сили Сибіру" буде десь на 10% нижчим, ніж ми планували. Тобто воно складе близько 170-180 мільярдів рублів (2,6 - 2,8 мільярда доларів)", - повідомив він.

За його словами, 2017 року інвестиції в проект досягнуть близько 3,8 мільярда доларів, "а може і більше".

Як повідомляв УНІАН, раніше компанія друга Путіна отримала підряд на "Силу Сибіру" без конкурсу. Також у "Газпромі" раніше повідомляли про скорочення планів по будівництву "Сили Сибіру".