Запаси дефіцитного вугілля на українських ТЕС скоротилися до мінімуму з червня минулого року

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 21 по 29 червня скоротилися на 17,5% – до 334,6 тис. тонн із 405,4 тис. тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії «Укренерго».

Існуючі запаси антрациту є мінімальними з початку червня 2015 року, коли на складах ТЕС було понад 300 тис. тонн дефіцитного палива.

Згідно з повідомленням, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС за вказаний період зменшилися на 13,1% - до 1,289 млн тонн із 1,484 млн тонн.

За інформацією компанії, запаси вугілля на складах ТЕС почали активно скорочуватися із середини травня. Тоді ТЕС мали обсяг вугілля на рівні понад 2 млн тонн, із яких близько 870 тис. тонн припадало на антрацит.

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Як повідомляв УНІАН, після ініційованої Росією війни на Донбасі, Україна втратила в цьому регіоні велику кількість шахт, які видобувають антрацит. Цю марку вугілля на захопленій бойовиками території наразі видобувають лише шахти компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Однак поставки вугілля із зони АТО часто перериваються.

За словами голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитра Вовка, поставки вугілля антрацитної групи з 1 червня цього року із зони АТО відсутні.

Раніше з виникненням дефіциту Україна тимчасово закуповувала паливо в Південно-Африканській Республіці. При цьому навесні цього року Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявило, що до наступного опалювального сезону вугілля з ПАР не імпортуватиметься.

Для вирішення проблеми забезпечення ТЕС вугіллям НКРЕКП ввела в Україні біржове формування цін на вугілля вітчизняного виробництва. За запропонованою комісією формулою, ціна вугілля розраховуватиметься з вартості вугілля на біржі з урахуванням доставки в Україну.

Між тим, низка експертів різко розкритикували запропоноване НКРЕКП формування ціни на вугілля українського видобутку, оскільки, на їхню думку, таким чином ціни на вугілля завищуються, що дає можливість отримувати більше доходів енергокомпанії ДТЕК, яка контролює низку українських ТЕС і підприємств вуглевидобутку. При цьому вони зазначають, що через це може постати питання додаткового підвищення цін на електроенергію для промисловості та населення.